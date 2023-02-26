Сбежавшая из России певица Лайма Вайкуле чуть не упала на своем сольном концерте в Тель-Авиве

Популярная советская певица Лайма Вайкуле 23 февраля 2023 года дала концерт в Израиле. Зрители отметили, что походка артистки, которая отработала два часа на сцене, очень шаткая.

В Тель-Авиве собрался полный зал поклонников. 68-летняя звезда эстрады пригласила на свой сольный концерт Аллу Пугачёву и Максима Галкина (признан иноагентом). Примадонна с мужем сидела в первом ряду. На протяжении двух часов Лайма исполняла хиты без перерыва на отдых. Вайкуле ни разу не присела. Поклонники отметили, что у артистки была неуверенная походка.

Стоит напомнить, что не так давно у исполнительницы случился рецидивом рака груди, который был диагностирован еще в 1991 году. Один из последних концертов Лайма провела сидя, что вызвало удивление и критику. Ситуация со здоровьем была настолько серьёзная, что Вайкуле даже просила подписчиков молиться за её здоровье.

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