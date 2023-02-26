Сборы триквела «Человека-муравья» в Северной Америке рухнули во вторые выходные

Как сообщает издание Deadline, падение сборов может составлять от 70% до 72%. Такой показатель является самым худшим результатом в истории вселенной Marvel. По предварительным данным портала, бокс-офис «Человека-муравья» может застыть на отметке от 30 до 32 миллиона долларов.

Однако ситуация у третьего «Человека-муравья» вскоре может выправиться. На момент написания новости касса фильма составила 363 миллиона долларов.