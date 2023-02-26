Сибирячка заявила, что ее сына — участника СВО не пустили в бар в военной форме

Сибирячка свой отзыв оставила на сервисе «Фламп» 24 февраля 2023 года. По информации женщины, она вместе со своим сыном 23 февраля пришла в кафе Respublica, расположенное на ул.Ленина, 6, однако их туда не пустили.

Сын был в форме, только пришел. Участник СВО, он работает на самом тяжелом направлении, дали отпуск. Но нас не пустили, в хамской манере нам отказали, — написала возмущенная женщина.