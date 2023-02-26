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Сибирячка заявила, что ее сына — участника СВО не пустили в бар в военной форме

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Сибирячка заявила, что ее сына — участника СВО не пустили в бар в военной форме
Новости / В России
Фото из открытых источников

Участника специальной военной операции (СВО) в Новосибирске не пустили в бар Respublica в военной форме. Об этом сообщила мать бойца. В баре извинились за случившееся, теперь разыскиваются пострадавшие.

Сибирячка свой отзыв оставила на сервисе «Фламп» 24 февраля 2023 года. По  информации женщины, она вместе со своим сыном 23 февраля пришла в кафе Respublica, расположенное на ул.Ленина, 6, однако их туда не пустили.

Сын был в форме, только пришел. Участник СВО, он работает на самом тяжелом направлении, дали отпуск. Но нас не пустили, в хамской манере нам отказали, — написала возмущенная женщина.

Как отметила сибирячка, администратор заведения отказалась впускать их внутрь из-за военной формы мужчины.

Сказала, что он участник СВО, не успел переодеться. На что она ответила, их ее это не волнует, — утверждает автор отзыва.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Сибирячка заявила, что ее сына — участника СВО не пустили в бар в военной форме

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