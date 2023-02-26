Сосо Павлиашвили спел вместе со своей 14-летней дочерью Сандрой в шоу «Конфетка»

В субботу, 25 февраля, на канале ТНТ вышел пятый выпуск телешоу «Конфетка». Неожиданно на сцене появилась 14-летняя дочь певца Сосо Павлиашвили Сандра. Затем вышел и сам артист.

«Дамы и господа, сейчас, как вы и просили, споет мой папа, Сосо Павлиашвили!», — сказала наследница исполнителя.

Сосо перепел композицию Ларисы Панариной «Лето, Сочи, жара». Но победить песни не удалось. Приз 300 тысяч рублей присудили группе из Тобольска «Tourtass». Их хит «Девушка с секретом» перепел шоумен Михаил Галустян, который выступает под псевдонимом Супер Жорик.

«Кто придумал песню? Запарился учить текст! Это просто невозможно!» — поделился впечатлениями комик.