Состояние Романа Костомарова после второго инсульта остается критическим

Известный российский фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь и здоровье в столичной «Коммунарке». Из-за тяжелых осложнений, врачи решили снова подключить спортсмена к аппарату ИВЛ. Состояние олимпийского чемпиона после инсульта остается критическим, самостоятельно дышать пока он не может.

«Врачи шансы оценивают 50 на 50. Если его иммунная система не сможет бороться, никакие лекарства не помогут. Когда Роману очищали кровь, то думали, что иммунитет даст положительную динамику», - сообщил источник.

В связи с интенсивной терапией в реанимации у Костомарова случились два инсульта. Отек перешел в мозг. Поэтому отключать спортсмена от ИВЛ в ближайшее время не планируют.