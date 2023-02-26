ТАСС: Пианисты из России заняли призовые места на конкурсе в Японии

Пианисты из России заняли призовые места на Международном конкурсе в Японии. Первое место досталось пианисту Московской филармонии Филипп Лынов. Первое место у Филиппа Лынова, а третье - у выпускников Московской консерватории Чайковского Наиля Мавлюдова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова министр культуры РФ Ольги Любимовой.

"Наши музыканты заняли призовые места на 5-м Международном конкурсе пианистов в Такамацу! Смотр проходит в Японии с 2006 года и дает возможность всем участникам познакомиться с пианистами из разных стран, заявить о своем таланте на сцене сокровищницы Санпорт Такамацу. Поздравляю российских музыкантов с потрясающими результатами. Желаю им дальнейших успехов в творчестве", - отмечает министр.

По словам Любимовой, проект, подобно Международному конкурсу имени Чайковского, "открывает новые имена самых выдающихся представителей исполнительского искусства".



