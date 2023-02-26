В Екатеринбурге побит рекорд цены за один квадратный метр на вторичке

Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге побила рекорд. Она составила 104, 3 тыс. рублей. Такие данные приводит специалист по недвижимости Екатерина Торопова. Квадратный метр начал дорожать в столице Урала еще с ноября, на конец января он увеличился до 104,1 тыс. рублей.

Сейчас самые дорогие «вторичные» квартиры в центре города. В районе ул. Восточная, Московская, Декабристов и Луначарского средняя стоимость одного квадратного метра порой доходит до 229 560 рублей.

Самыми дешевыми являются квартиры на окраине города – Изоплите, Истоке, Птицефабрике, Кольцово, Горном Щите. Средняя стоимость за квадратный метр не превышает 74, 738 рублей.

Впрочем, как заявляют эксперты по недвижимости, в ближайшей перспективе ожидается падение цен в Екатеринбурге на вторичное жилье.