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Warner Bros. снимет новые фильмы по мотивам «Властелина колец»

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Warner Bros. снимет новые фильмы по мотивам «Властелина колец»
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Фото из открытых источников

Warner Bros. и ее дочерняя компания New Line снова возвращаются в Средиземье. Во время презентации своего квартального отчета генеральный директор корпорации Дэвид Заслав заявил о том, что студия заключила новую сделку по созданию огромного количества кинофильмов по мотивам знаменитого произведения "Властелин колец".

Утверждается, что Warner Bros. Discovery и New Line заключили соглашение с Embracer Group AB. В настоящее время данная компания владеет правами на экранизацию "Властелина колец" и "Хоббита" (в августе 2022 года она приобрела права интеллектуальной собственности). В планах есть анимационная картина "Властелин колец: Война Рохиррим", которая должна выйти в прокат уже в следующем году.

Напоминаем, ранее компания Amazon выпустила телесериал "Властелин колец: Кольца Власти". Он вызвал весьма неоднозначную реакцию среди поклонников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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