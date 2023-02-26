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Жительница Екатеринбурга рассказала о мошенничестве через портал «Госуслуги»

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Жительница Екатеринбурга рассказала о мошенничестве через портал «Госуслуги»
В России
Фото из открытых источников

Жительница Екатеринбурга была обманута кибермошенниками, которые взломали ее аккаунт на портале «Госуслуги» и попытались взять на ее имя кредит.

После телефонного звонка от одного «сотрудников службы безопасности», который знал личную информацию женщины, ей на телефон пришло SMS-сообщение с кодом. Жертва назвала пришедший код. После этого пострадавшая не смогла зайти к себе в личный кабинет на «Госуслагах».

Екатеринбурженка, позвонив в службу поддержки, узнала, что на ее имя был взят кредит. Жертва аферистов отправилась в банк. Там она отменила заявку на получение кредита.

Также в банке сотрудник посоветовал женщине сменить все пароли, а затем обратиться в службу техподдержки «Госуслуг» по номеру телефона 115, заявив о хищении персональных данных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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