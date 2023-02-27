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В республиканской партии состоялось голосование

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В республиканской партии состоялось голосование
В Мире
Фото из открытых источников

В американской республиканской партии состоялось внутреннее голосование по вопросу выбора кандидата на должность президента США. По итогам голосования оказалось, что больше всего голосов получил ранее уже занимавший должность американского президента Дональд Трамп. Он получил 43 % всех голосов и пока поэтому оказался кандидатом, за которого выступило больше всего республиканцев.

Ранее сообщалось, что в штат Огайо на место, где произошел инцидент с железнодорожным поездом, Трамп прибыл для изучения ситуации, тогда как президент Байден в это время вообще находился вне США. Трамп отметил это обстоятельство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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