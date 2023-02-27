Актер Аболиньш объяснил отмену спектакля в Рижском театре с участием Чулпан Хаматовой

Руководитель Рижского театра в ходе пресс-конференции, которая прошла 27 февраля, объявил об отмене постановки с участием российской актрисы Чулпан Хаматовой. По словам Алвиса Херманиса, решение об отмене спектакля приняли в связи с «творческой неудачей». Всем зрителям, которые приобрели билеты, пообещали вернуть потраченные деньги.

Отмену решил прокомментировать советский и латвийский киноактер Гундарс Аболиньш. Он заявил, что спектакль было решено отменить по решению худрука. Вместо него пройдет лекция, где Чулпан Хаматова расскажет о влиянии современного искусства на демократическое развитие в стране.

Также артист добавил, что эмигрировавшая из РФ Хаматова подготовила роль на трех языках – русском, латышском, украинском, поэтому все обвинения хейтеров в том, что она не осилила текст, под собой не имеют совершенно никаких оснований.