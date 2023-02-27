Российский актер театра и кино Гоша Куценко стал гостем Федора Бондарчука. Артист режиссеру рассказал о проектах, в которых снимался, сделав одно откровенное признание.

Во время беседы Гоша признался, что трудно пережил пандемию коронавируса. Хотя были положительные моменты, поскольку именно в этот период родилась идея комедийной ленты "СидяДома".

Также Куценко рассказал о роли полицейского в фильме "1703", у которого происходили нервные срывы и было желание покончить жизнь с собой. Поэтому он обращался к эзотерикам. Также главному герою нравилась Татьяна Буланова.

Куценко сообщил, что сам давным-давно влюблен в певицу и всегда восхищался ее творчеством, поскольку оно возвращает его в 90-ые годы. Артист добавил, что Буланова спела гениально свою композицию "Опустела без тебя земля".