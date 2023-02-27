Барановская сфотографировалась в русской бане без прически, макияжа и одежды

Российская телеведущая и актриса Юлия Барановская показала себя поклонникам без косметики. Соответствующий снимок из русской бани, которую звезда посетила со своими подругами, она опубликовала в личном блоге в социальной сети.

На фото Барановская предстала в одном банном полотенце. Естественно, не было никакой укладки или макияжа. Фанаты пришли в восторг от нового изображения. Они отметили, что мама троих детей выглядит очень молодо и свежо. Некоторые подписчики заявили, что «так не бывает», и поинтересовались секретом красоты у Юлии.

Судя по всему, знаменитость расслабилась в компании других не менее известных телеведущих — Анфисы Чеховой и Леры Кудрявцевой. Они завершила масленичную неделю в бане, где «все было на самом высоком уровне». Барановская пришла в восторг от натуральных материалов, ароматных трав, веников, косметики.