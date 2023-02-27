Депутат РФ Дмитрий Гусев назвал потерю популярности уделом осудивших СВО российских звёзд

Лайма Вайкуле, поддержавшая Украину на своем последнем концерте в Тель-Авиве, вынуждена выступать перед небольшой аудиторией. Об этом заявил депутат РФ Дмитрий Гусев.

По словам первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по контролю, потеря популярности — это удел всех российских звёзд, осудивших СВО.

"Вот вам Лайма Вайкуле, всероссийская звезда, в свое время собирала стадионы. Ее песни знал и пел каждый. Теперь выступает в маленьком зале в какой-то маленькой стране, маленьком городишке. Вот это удел всех тех, кто перестал быть со своим народом, с Россией. Они себя сами наказали. Бог им судья. Если не хотят выступать в РФ, пускай выступают там, где сейчас выступают. Для них это крах всей их жизни", — отметил Гусев.

Депутат добавил, что знаменитости долго зарабатывали народную любовь, но "плюнули" на неё и "растоптали своим сценическим каблуком.