E1.RU: анестезиолог из Екатеринбурга Киселев сообщил, как трижды ездил в зону проведения СВО ВС РФ

Как пишет издание E1.RU, анестезиолог Сергей Киселев из Екатеринбурга трижды ездил в зону СВО на Украине. По словам врача, он там находился 9 месяцев. При этом 100 дней реаниматолог провел на линии соприкосновения.

Как отметил Сергей, в зоне боевых действий все готовы на самопожертвование. Доктор неоднократно наблюдал, как бойцы спасают своих товарищей под пулями. Мобилизованные морально и физически хорошо подготовлены. Они выполняют поставленные задачи не только на поле боя, но и в тылу. И днем, и ночью там, где находится часть, осуществляется круглосуточная охрана.

Киселев вспоминает, что в его команду входили фельдшер, военный врач, медсестра. Лекарственных средств для оказания неотложной помощи военнослужащим хватало. Анестезиолог также признался, что нередко приходилось оказывать помощь не только бойцам из российских подразделений, а мирным жителям. Во всех трех поездках врача на Украину ранения были одинаковыми: осколочнные или минно-взрывные. Огнестрельных ранений у специалиста из Екатеринбурга было немного.