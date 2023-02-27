Филипп Киркоров заявил, что Анастасия Стоцкая увела его из семьи с Пугачевой

МЧС развернуло пункт помощи возле многокилометровой пробки на Пермском тракте. Движение транспорта затруднено второй день. Некоторые уральцы в
Список предметов, которые нужно незамедлительно выбросить, если они есть дома. 1. Посуда с надглазурной росписью. При надглазурной росписи
В Волгограде десятки горожан оказались вовлечены в череду ОРВИ. Заболевая, люди рассчитывали выздороветь за несколько дней, но болезнь затянулась на
В сеть просочилось первое фото краба Себастьяна из полнометражного ремейка "Русалочки" с живыми актерами. Маленький ракообразный Ариэль в исполнении
Певец Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что «некий гражданин» написал обращение в УМВД по Тульской области о проверке его песни «Я русский» на
Певица и ведущая Ольга Орлова более двух недель назад стала мамой. Она родила второго ребёнка. Беременность звезды была долгожданной, а сами роды
Загадочные синие свечения наблюдали местные жители перед землетрясением в Турции. Ученые объяснили их появление. Вспышки связали с электрическими
В небе над Санкт-Петербургом действительно был обнаружен неопознанный летающий объект. Именно из-за него 28 февраля закрыли воздушное пространство.
Несмотря на то, что последние месяцы свердловчане жалуются на большие суммы в квитанциях ЖКХ, остались граждане, которые могут рассчитывать на скидки
О том, как дожить до 100 лет, при этом быть бодрым и здоровым рассказал уральский врач. Он сообщил о чекапе для тех, кому исполнилось 45. По словам