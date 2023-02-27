Филипп Киркоров заявил, что Анастасия Стоцкая увела его из семьи с Пугачевой

Филипп Киркоров в очередной раз шокировал откровением. Не так давно артист заявлял, что развод с Аллой Пугачевой произошел по причине его неверности, а на днях он выдвинул новую версию, из-за чего звездный брак рухнул. Оказывается, причиной расставания с Примадонной стала Анастасия Стоцкая, которая увела певца из семьи.

Признание поп-король сделал во время шоу «Маска» на одном из каналов. По задумке создателей, судьи оценивают вокал и игру участника, который прячется в костюме. Жюри должно догадаться, кто скрывается за той или иной маской. В последнем выпуске споры возникли из-за артиста в образе Скорпиона. Киркоров уверенно заявил, что это Стоцкая и пустился в откровения.

«Вы были мерзкой тоже. Но всегда оставались невероятно талантливой, обольстительны, сексуальной, вы меня увели из семьи», — сказал Филипп.

Коллеги Киркорова были шокированы. Но певец не остановился, поблагодарил Анастасию, которая ему открыла глаза на происходящее. Если верить поп-королю, когда сладкоголосая красотка увела его из семьи, ей было 23 года, а исполнителю исполнилось 38 лет.