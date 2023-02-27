Филипп Киркоров в эфире шоу «Маска» высказался в адрес Аллы Михеевой: «Хочется тискать!»

В минувшее воскресенье, 26 января, российские телезрители увидели третий эпизод популярного развлекательного шоу «Маска». Внимание публики и жюри привлек участник в костюме Шаурмы.

Как предположила ведущая Регина Тодоренко, под маской любимого всеми студентами перекуса может скрываться звезда телевидения Алла Михеева. Эту версию коллеги поддержал Филипп Киркоров. Король отечественной поп-эстрады заметил, что «Аллочка» такая аппетитная.

«Если там действительно Аллочка, я ее просто обожаю! Я ее люблю тискать за кулисами всегда! Она вкусненькая такая всегда! Ее к стеночке хочется прижать и так…», — сказал Киркоров.

Артист не стал уточнять, что бы могли произойти у стеночки, но подчеркнул, что Михеева ему действительно напоминает Шаурму.