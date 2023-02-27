Иноагент Галкин показал примадонну Пугачеву вблизи на концерте Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве

Максим Галкин (признан в России иноагентом) показал видеоролик с концерта Лаймы Вайкуле, который проходил в Тель-Авиве. Шоумен снял крупным планом Аллу Пугачеву.

На сцене Лайма пела композиции исключительно на русском языке. Алла Борисовна ей вместе с Максимом Галкиным подпевала. После этого нежно положила голову на плечо звездного супруга. Если сперва Примадонна сидела в белом тренче, который позволял рассмотреть ее украшения, то вскоре она "разогрелась" и сняла пальто, оставшись в одном костюме.

Многие пользователи происходящее в Израиле оценили критически. Другие подписчики обратили внимание на небольшой размер зала. А хейтеры еще задались вопросом о том, зачем Лайма Вайкуле поет на русском языке, если осуждает все, что сейчас происходит в России.