Иосиф Пригожин заявил, что он вложил в раскрутку Николая Носкова более $3 млн

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире шоу «Злые языки» на RUTUBE рассказал о совместной работе с Николаем Носковым в далеком прошлом. Как выяснилось, в раскрутку певца он вложил несколько миллионов долларов, но отдачи так и не получил, пишет StarHit.

"Скажу то, что нигде никогда ранее не говорил. Вложил более $3 млн в Николая Носкова. Моего имени нет в «Википедии», что был у него продюсером. Видеоклипы снимал и песни записывал. Это все я оплачивал. Он остался должен, а затем свалил в Тибет, после этого с ним случилось несчастье", - признался Пригожин.

По словам мужа Валерии, это сотрудничество ему принесли только убытки. Несмотря на это Иосиф Игоревич не держит зла на исполнителя, который страдает от тяжелых осложнений после перенесенного заболевания. Первый инсульт у артиста случился в 2017 году, а спустя год - второй. Некоторое время Носков восстанавливался, но сейчас выходит на сцену.