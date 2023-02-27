Яна Рудковская прокомментировала своё участие в шоу «Маска» и ответила на критику жюри

Подруга Филиппа Киркорова раскритиковала вокальные данные Яны Рудковской, которые та продемонстрировала на шоу «Маска». Программу транслирует канал НТВ. У музыкального продюсера нашлось, что ответить приятельнице российского поп-короля.

В последнем выпуске проекта члены судьи рассекретили Лисенка. Под ним скрывалась Рудковская. Как сказал Киркоров, его близкая подруга написала ему сообщение, в котором этого персонажа назвала полной «бездарностью».

Яна решила ответить на критику. Как отметила блондинка, ее вокальные данные не сравнятся с вокалом Валерии или Киркорова, да и двигаться она не умеет. Зато у нее есть много других плюсов, включая трудолюбие, благодаря которому она добилась в своей области успехов.

Как подчеркнула 48-летняя знаменитость, все судьи являются ее хорошими друзьями, поэтому ей было невероятно сложно прятаться от них за маской.