Яна Рудковская сообщила о ЧП на съемках первого выпуска телепроекта «Маска»

В воскресенье, 26 февраля, телешоу "Маска" лишилось яркого и дерзкого героя, который не боялся спорить со всеми членами жюри. Оказалось, что под маской Лисёнка пряталась Яна Рудковская, которая отличается высокой требовательностью не только к окружающим, но и к себе.

Продюсер рассказала о ЧП на съемках телепроекта «Маска». По ее словам, самым сложным стал первый выпуск шоу.

Я тогда чуть не упала в обморок от нехватки воздуха. До этого 25 минут ждала за кулисами жюри и выхода. Ко всему прочему во время выступления отключился вентилятор, и я поняла, что задыхаюсь. А мне надо было плясать. Было тяжело. Неудивительно, что я наехала на жюри. Они знают, что внутри костюма невероятно трудно, да была это первая программа, я не успела привыкнуть. Думаю, зрители и судьи меня поймут. После первого выпуска задала себе вопрос: "Зачем на это пошла?". Но затем приспособилась, привыкла, считаю, что это крутой эксперимент.