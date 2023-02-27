Кончаловский заменил Александра Домогарова в своем спектакле на Алексея Розина

В Театре Моссовета прошла премьера постановки Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка». В главной роли — Юлия Высоцкая.

Спектакль рассказывает о 20 лет совместной жизни у супружеской пары. В основу постановки легла пьеса режиссера Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни». Впервые она появилась на сцене МХАТ им. Горького. Главную роль тогда сыграл народный артист РФ Александр Домогаров. В новой версии партнером Высоцкой стал актер Алексей Розин.

С Алексеем Кончаловского познакомила Юлия. Именно она подсказала мужу пригласить его на роль Петруччо в Шекспире. Постановщик увидел в артисте обаяние и сентиментальность. На вопрос о том, возможно ли, что прежний «муж» вернется в постановку, Андрей Сергеевич засомневался:

Это зависит не от меня, от решений Домогарова. Покинул Театр Моссовета неожиданно для меня. Во многом он вырос в театре. Я дал ему несколько важных ролей, он в них был прекрасен. А затем исчез из горизонта, смотрю вдаль, но его не видно.