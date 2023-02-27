Лисенка разоблачили члены жюри в шоу «Маска»

Вчера на канале НТВ вышел очередной выпуск шоу «Маска». Лисенок, Скунс, Пиковая дама оказались в номинации на вылет в четвертом выпуске. В итоге разоблачить судьи - Филипп Киркоров, Тимур Родригез, певица Валерия Регина Тодоренко, Алексей Воробьев, решили Лисенка.



По итогам выступлений в трех группах телезрители отправили в номинацию артистов, которые скрывались под масками Пиковой дамы, Скунса, Лысенка. В финальном голосовании спасли Пиковую Даму. Жюри предпочло в проекте оставить Скунска. Лисенка ждало разоблачение. Под маской скрывалась музыкальный продюсер Яна Рудковская. Как призналась звезда, все судьи ее близкие друзья, поэтому ей было непросто прятаться в образе.

Отметим, что в минувшем выпуске таинственную маску пришлось снять Дикобразу. Под ним скрывался участник группы «Фристайл» Вадим Казаченко. В «Маске» остались Горностай, Ворон, Гусеница, Мамонтенок, Пиковая дама, Мандрил, Пудель, Скорпион, Скунс, Хомяк, Шарма.