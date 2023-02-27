Николай Басков заявил, что Чулпан Хаматова присваивала деньги фонда помощи больным детям

Несколько дней назад российский эстрадный певец Николай Басков заговорил о сбежавших из РФ звездах. Натуральный блондин в том числе дал комментарии по поводу творческой деятельности эмигрировавшей в Латвию Чулпан Хаматовой, которая является учредителем благотворительного фонда «Подари жизнь».

Открывая документы, видим, что это была не просто организация, в которой много хорошего и полезного делалось, но много чего делалось в угоду себе, - сказал Басков.

Певец пояснил, что после ситуации с Хаматовой многие люди начали бояться жертвовать деньги на благие цели, ведь артистка попросту предала их доверие.

Напомним, Чулпан не поддержала спецоперацию на Украине. Актриса раскритиковала действия российского правительства и уехала из страны.