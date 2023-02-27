Обвинённый в экстремизме певец SHAMAN заявил о «последнем концерте»

В Тюмени прошло выступление главного патриотического артиста современной России - Ярослава Дронова. На концерт SHAMAN люди приходили с цветами и его портретами. С собой тюменцы приводили внуков и детей. Люди к филармонии начали приходить за час до концерта.

Во время выступления немало времени исполнитель потратил на общение с залом. Он шутил, всячески поддерживал связь с фанатами, называл их родными. И, конечно же, спел свои самые известные и всеми любимые хиты.

А когда концертная программа подошла к концу и артист ушел со сцены, люди не спешили уходить и потребовали выйти певца на бис. Сольный концерт Ярослав завершил хитом, с которого выступление начал. Это композиция «Спасибо». Однако в конце Дронов сделал важное заявление.

«У меня есть печальные новости. Это последний мой концерт», — начал говорить артист.

Фанаты быстро раскусили уловку, и певец с радостью признался, что это действительно последний концерт в рамках тура и вскоре стартует новый. Зал снова взорвался от радостных криков.