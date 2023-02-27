Опубликовано первое изображение краба Себастьяна из нового фильма «Русалочка»

В сеть просочилось первое фото краба Себастьяна из полнометражного ремейка "Русалочки" с живыми актерами.

Маленький ракообразный Ариэль в исполнении Холли Бейли стал звездой мультипликационной версии. В фильме он заговорил голосом Дэвида Диггса. Как можно увидеть, здесь Себастьян намного больше похож на настоящего краба, что некоторым поклонникам не понравилось.

Премьера картины состоится 26 мая 2023 года. В "Русалочке" прозвучит музыка из оригинального мультфильма и четыре новые песни.

Помимо Холли Бейли в фильме режиссера Роба Маршалла ("Мэри Поппинс возвращается") снялись Мелисса Маккарти(Урсула), Джон-Хауэр Кинг (принц Эрик), Хавьер Бардем ( король Тритон), Дэвид Диггс ( Себастьян), Джейкоб Трембле ( Флаундер), Аквафина ( Скаттл).

