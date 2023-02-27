Певец Shaman сообщил, что на него подали заявление об экстремизме за его песню «Я русский»

Певец Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что «некий гражданин» написал обращение в УМВД по Тульской области о проверке его песни «Я русский» на экстремизм, а также разжигание межнациональной розни. В ведомстве обратились к артисту за письменным разъяснением. Об этом исполнитель написал в своем Telegram-канале.

«Мою песню ''Я русский'' любят, знают поют представители разных национальностей, которые населяют страну. Для каждого говорящего и думающего на русском языке, утверждение ''Я — русский'' значит принадлежность к общей истории, культуре, духовное родство с миллионами сограждан, которые РФ считают Родиной»,— сказано в разъяснительной записке.

Также Shaman добавил, что композиция прошла все проверки еще до публикации на платформах и трансляции в эфире телеканалов.

«Объяснение дано собственноручно, песню написал я, пою я, потому что я — русский»,— резюмировал певец.