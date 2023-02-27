Певец Shaman сообщил, что на него подали заявление об экстремизме за его песню «Я русский»

Екатеринбуржцам пришли коммунальные счета за февраль. Одна цифра в них выросла аж в целых четыре раза. Нововведение коснулось жителей дома на ул.
Прощеное воскресенье отмечается в этом году 26 февраля. Православные друг у друга просят прощения для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой
Лишь спустя год общественности стало известно о гибели в зоне проведения СВО на Украине сразу 13 бойцов из Ростовской области. Смертельные ранения
Журналисты новостного издания «РИА Новости» составили список актеров-близнецов, отличить которых на экранах обычному человеку практически невозможно.
Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) появился на сцене в рамках концерта-митинга в «Лужниках». Исполнитель спел песню «Встанем», которую он
В Сети появились фото и видео концерта в Израиле Лаймы Вайкуле. В финале выступления артистка решила поддержать зрителей, которые скандировали
Блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом в РФ, - ред.) по случаю годовщины специальной военной операции опубликовал пост, в котором раскритиковал
Список предметов, которые нужно незамедлительно выбросить, если они есть дома. 1. Посуда с надглазурной росписью. При надглазурной росписи
Как пишет издание ВЗГЛЯД, после землетрясений на территории Сирии и Турции видеоролик со своим рассказом о космическом оружии активно набирает в Сети
Жительница Екатеринбурга была обманута кибермошенниками, которые взломали ее аккаунт на портале «Госуслуги» и попытались взять на ее имя кредит.