Певица РФ Ольга Орлова пожаловалась на невыносимые боли в ребрах после вторых родов дочки

Певица и ведущая Ольга Орлова более двух недель назад стала мамой. Она родила второго ребёнка. Беременность звезды была долгожданной, а сами роды прошли хорошо. Как призналась недавно знаменитость, она буквально летает от счастья.

Но, отвечая на вопросы поклонников в микроблоге о том, как она сейчас себя чувствует, ведущая озвучила одну проблему — у неё очень сильно болят ребра после кесарево сечения.

"Из того, что меня беспокоит, это боль в ребрах. Они во время беременности разошлись, теперь обратно сходятся с невыносимой болью. Я раньше о таком даже не слышала," - пожаловалась Ольга.

Несмотря на то, что Орлова еще не в полной мере восстановилась после беременности и родов, она вышла на работу. Артистка уверена, что если есть такая возможность организовать быт, а малыш ни в чем не нуждается, то почему бы ей не приступить к любимому занятию.