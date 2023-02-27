Певица Валерия в шоу «Маска» показала свое тату в честь Иосифа Пригожина

В минувшее воскресенье, 27 февраля, российским зрителем показал третий эпизод популярного телевизионного шоу «Маска», которое выходит на канале НТВ.

На это раз, помимо участников, внимание публики и судей привлек дерзкий образ певицы Валерии, которая набила себе на обе руки татуировки. Артистка призналась, что тату она сделала в честь своего мужа, музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

«Ну, и конечно, главная любовь всей моей жизни — Love Joseph!», — сказала певица.

Кстати, продюсер также принимал участие во втором сезоне телешоу. Тогда он выступил в роли Ананаса, к удивлению членов жюри и самой исполнительницы.

Стоит напомнить, что Иосиф Пригожин и Валерия вместе практически двадцать лет. Знаменитые супруги даже на расстоянии не забывают о друг друге.