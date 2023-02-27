Поддержавшую Украину Лайму Вайкуле подвергли критике за русский язык на концерте в Израиле

В Израиле на днях состоялся очередной сольный концерт Лаймы Вайкуле. Во время выступления советская и латвийская певица открыто выразила поддержку Украине. На сцене появилась руководитель балета в руках с украинским флагом.

Это не первое проявление симпатии к Украине. Ранее артистка на своих концертах уже появлялась с сине-желтым флагом.

В Сети появился видеоролик с последнего концерта Лаймы. Кадры вызвали волну негодования и злости среди подписчиков. Вайкуле раскритиковали за то, что она разговаривала на русском языке во время выступления.

"Почему Лайма говорит на русском? Говорила бы на украинском языке, раз бегает с флагом Украины", "Живете в Прибалтике, а выступаете в Израиле. При этом выносите украинский флаг, а на русском говорите, который вы презираете", "Почему всю жизнь пели в РФ, а не в Украине?", "Говорите тогда на своем родном языке!", – возмутились комментаторы.

Ранее СМИ сообщали, что 68-летняя Лайма снова заговорила на русском языке после угрозы лишения гражданства Латвии.