«Газета.ру»: Пульмонолог Маринэ Гамбарян объяснила, почему подростки в РФ погибают от вейпинга

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян объяснила, почему подростки умирают от вейпинга. По словам доктора, чаще всего причина кроется в отравлении никотином либо примесями в жидкостях, пишет Газета.ру.

Смертельная доза никотина — 1 мг на кг массы тела. Чтобы получить передозировку никотина во время курения сигарет, придется выкурить несколько пачек, что подросток не сделает. При помощи вейпа рубеж преодолеть намного проще. Количество никотина не должно превышать 20 мг на один мл жидкости. Но есть никотиновые бустеры, которые человек сам добавляет, чтобы повысить концентрацию никотина. В таком случае рассчитать безопасный порог сложно.

Далеко не все производители указывают состав. В нем могут оказаться опасные компоненты. Сейчас нет технических регламентов и контроля за составом этих жидкостей.

Помимо того, многое зависит от модели устройства, мощности испарителя, интенсивности вдыхания. Если испаритель неисправен либо протекает, жидкость попадает каплями в рот. Это очень опасно, ведь на слизистую попадает концентрированный никотин, и тогда отравление наступит со 100% вероятностью.