Раскрыты дата выхода шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ и имена первых участников

Создатели шоу "Новые звезды в Африке" приоткрыли завесу тайны и рассказали, когда состоится премьера проекта, съемки которого в настоящее время проходят в ЮАР. К тому же, стали известны имена первой десятки звездных участников.

Выяснилось, что первый выпуск реалити-шоу выйдет на канале ТНТ через несколько недель, а именно 12 марта. Если в минувшем году проходило противостояние участников 2-х сезонов, то в "Новых звездах в Африке" можно увидеть героев, дебютирующих в приключенческом шоу. В их числе окажутся актеры, спортсмены, блогеры, комики.

Итак, в проекте примут участие Наталия Медведева, Мария Погребняк, Виталий Гогунский, Эвелина Бледанс, Торнике Квитатиани, Алина Акилова, Игорь Ознобихин,Тимофей Зайцев, Иван Пышненко и , Денис Лебедев.

Правила при этом стали еще более экстремальными. У участников не будет пищи в свободном доступе и кухонных принадлежностей. Победитель получит заветные 5 миллионов рублей.