Режиссер Бояков разоблачил выступающего против государственной политики РФ Ивана Урганта

Экс-худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков разоблачил шоумена Ивана Урганта. Юморист уже год не появляется со своим вечернем шоу «Вечерний Ургант» на ТВ.

Как говорит Бояков, сам он крайне редко комментирует политические события в стране и мире, однако в отношении телеведущего, который сразу после оглашения СВО уехал из России в Израиль, молчать не стал. По словам театрального режиссера, Ургант выступает против своего государства.

«Потому что он выступает против государственной политики своей страны, он выступает против государства», — сказал Эдуард Владиславович в эфире шоу «Эмпатия Манучи» на Ютуб.

Эксперт пояснил, что Первый канал является государственным, поэтому Ивану там не место. Бояков резюмировал, что в мире нет ни одной страны, где позволено идти против ее системы.