Yandex.RTB

Режиссер Бояков разоблачил выступающего против государственной политики РФ Ивана Урганта

Image 16+
Режиссер Бояков разоблачил выступающего против государственной политики РФ Ивана Урганта
Знаменитости
Фото из открытых источников

Экс-худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков разоблачил шоумена Ивана Урганта. Юморист уже год не появляется со своим вечернем шоу «Вечерний Ургант» на ТВ.

Как говорит Бояков, сам он крайне редко комментирует политические события в стране и мире, однако в отношении телеведущего, который сразу после оглашения СВО уехал из России в Израиль, молчать не стал. По словам театрального режиссера, Ургант выступает против своего государства.

«Потому что он выступает против государственной политики своей страны, он выступает против государства», — сказал Эдуард Владиславович в эфире шоу «Эмпатия Манучи» на Ютуб. 

Эксперт пояснил, что Первый канал является государственным, поэтому Ивану там не место. Бояков резюмировал, что в мире нет ни одной страны, где позволено идти против ее системы.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Сын Наташи Королевой Архип спровоцировал слухи о расставании со своей девушкой

Сегодня, 19:47

Уволенный из МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров живет у своих друзей в Израиле

Сегодня, 19:44

Николай Басков заявил, что Чулпан Хаматова присваивала деньги фонда помощи больным детям

Сегодня, 19:28

Певица РФ Ольга Орлова пожаловалась на невыносимые боли в ребрах после вторых родов дочки

Сегодня, 19:18

Woman.ru: Оксана Самойлова и Джиган снова поставили на паузу отношения

Сегодня, 19:10

Обвинённый в экстремизме певец SHAMAN заявил о «последнем концерте»

Сегодня, 18:38

Депутат РФ Дмитрий Гусев назвал потерю популярности уделом осудивших СВО российских звёзд

Сегодня, 18:28

Режиссер Бояков разоблачил выступающего против государственной политики РФ Ивана Урганта

Сегодня, 18:21

Яна Рудковская прокомментировала своё участие в шоу «Маска» и ответила на критику жюри

Сегодня, 18:13

Актер Гоша Куценко признался, что всегда восхищался творчеством певицы Татьяны Булановой

Сегодня, 18:03

Поддержавшую Украину Лайму Вайкуле подвергли критике за русский язык на концерте в Израиле

Сегодня, 15:56

Шоу «Новые звезды в Африке» стартует на ТВ 12 марта

Сегодня, 15:48

Яна Рудковская сообщила о ЧП на съемках первого выпуска телепроекта «Маска»

Сегодня, 15:41

В Риге отменили спектакль со сбежавшей актрисой Чулпан Хаматовой

Сегодня, 15:18

Певец Shaman сообщил, что на него подали заявление об экстремизме за его песню «Я русский»

Сегодня, 15:10

Барановская сфотографировалась в русской бане без прически, макияжа и одежды

Сегодня, 11:24

StarHit: Дочь артиста Александра Малинина Устинья выходит замуж в 22 года

Сегодня, 11:18

Филипп Киркоров заявил, что Анастасия Стоцкая увела его из семьи с Пугачевой

Сегодня, 10:41

Иноагент Галкин показал примадонну Пугачеву вблизи на концерте Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве

Сегодня, 10:39

Спортивный врач Яблуновский допустил, что причиной тяжелой болезни Костомарова стали паразиты

Сегодня, 10:24

Одна цифра в коммунальных счетах екатеринбуржцев выросла в четыре раза за месяц
  • 25-02-2023, 12:53

Одна цифра в коммунальных счетах екатеринбуржцев выросла в четыре раза за месяц

Екатеринбуржцам пришли коммунальные счета за февраль. Одна цифра в них выросла аж в целых четыре раза. Нововведение коснулось жителей дома на ул.

Прощеное воскресенье 2023: что означает праздник, зачем просить прощения
  • Вчера, 12:00

Прощеное воскресенье 2023: что означает праздник, зачем просить прощения

Прощеное воскресенье отмечается в этом году 26 февраля. Православные друг у друга просят прощения для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой

В ходе спецоперации ВС РФ погибли 13 бойцов, служивших в Ростовской области
  • 25-02-2023, 13:02

В ходе спецоперации ВС РФ погибли 13 бойцов, служивших в Ростовской области

Лишь спустя год общественности стало известно о гибели в зоне проведения СВО на Украине сразу 13 бойцов из Ростовской области. Смертельные ранения

В «РИА Новости» назвали актеров-близнецов, которые почти не отличаются на экранах
  • 25-02-2023, 11:27

В «РИА Новости» назвали актеров-близнецов, которые почти не отличаются на экранах

Журналисты новостного издания «РИА Новости» составили список актеров-близнецов, отличить которых на экранах обычному человеку практически невозможно.

SHAMAN исполнил патриотическую песню «Встанем» на митинге-концерте в «Лужниках»
  • 25-02-2023, 11:02

SHAMAN исполнил патриотическую песню «Встанем» на митинге-концерте в «Лужниках»

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) появился на сцене в рамках концерта-митинга в «Лужниках». Исполнитель спел песню «Встанем», которую он

68-летняя Вайкуле на концерте в Тель-Авиве выступила с флагом в поддержку Украины
  • Вчера, 20:22

68-летняя Вайкуле на концерте в Тель-Авиве выступила с флагом в поддержку Украины

В Сети появились фото и видео концерта в Израиле Лаймы Вайкуле. В финале выступления артистка решила поддержать зрителей, которые скандировали

Новости партнеров
Новости партнеров
Зять Шойгу прокомментировал лайк на пост Дудя с критикой Путина и ВС РФ
  • 25-02-2023, 20:38

Зять Шойгу прокомментировал лайк на пост Дудя с критикой Путина и ВС РФ

Блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом в РФ, - ред.) по случаю годовщины специальной военной операции опубликовал пост, в котором раскритиковал

Если у вас дома есть эти четыре опасные предмета, немедленно выбросьте их
  • Вчера, 15:48

Если у вас дома есть эти четыре опасные предмета, немедленно выбросьте их

Список предметов, которые нужно незамедлительно выбросить, если они есть дома. 1. Посуда с надглазурной росписью. При надглазурной росписи

ВЗГЛЯД: Возникли слухи о страшном оружии, поразившем турков прямо из космоса
  • 25-02-2023, 12:45

ВЗГЛЯД: Возникли слухи о страшном оружии, поразившем турков прямо из космоса

Как пишет издание ВЗГЛЯД, после землетрясений на территории Сирии и Турции видеоролик со своим рассказом о космическом оружии активно набирает в Сети

Жительница Екатеринбурга рассказала о мошенничестве через портал «Госуслуги»
  • Вчера, 16:24

Жительница Екатеринбурга рассказала о мошенничестве через портал «Госуслуги»

Жительница Екатеринбурга была обманута кибермошенниками, которые взломали ее аккаунт на портале «Госуслуги» и попытались взять на ее имя кредит.