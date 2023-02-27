Шоу «Новые звезды в Африке» стартует на ТВ 12 марта

Первый эпизод нового сезона реалити-шоу «Новые звезды в Африке» стартует уже 12 марта 2023 года. Проект выйдет на телеканале ТНТ, пишет портал «Вокруг-ТВ».

Как стало известно, в Африку приехали некоторые из участников программы. Это блогер Мария Погребняк, актер Виталий Гогунский, певец Торнике Квитатиани, ведущая Эвелина Бледанс. В новом сезоне передачи к ним также присоединятся боксер Денис Лебедев, актер Игорь Ознобихин, Тимофей Зайцев, Наталия Медведева, юморист Иван Пышненко.

Каждую неделю из реалити-шоу будут выбывать участники. На замену им будут приходить новые звезды. Всего в проекте примут участие 17 знаменитостей.

В основных испытаниях артисты будут зарабатывать монеты, которые затем будут тратить на свое усмотрение. В лагере будет полностью отсутствовать еда и бытовые принадлежности, всё это можно купить за монеты в киоске. Победитель получит 5 миллионов рублей. Ведущие нового сезона - комик Михаил Галустян и певица Ольга Бузова.