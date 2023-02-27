Спортивный врач Яблуновский допустил, что причиной тяжелой болезни Костомарова стали паразиты

Что могло стать причиной тяжелого течения заболевания у Романа Костомарова рассказал подполковник медицинской службы в отставке и спортивный врач Александр Яблуновский.

Как отметил специалист, столь тяжелое течение недуга было обусловлено снижением иммунитета. Причиной снижения иммунной защиты зачастую является скрытая онкология и наличие паразитов. По словам доктора, нередко врачи не учитывают то, что паразиты могут снизить иммунитет. Анализы определяют часть паразитов, однако их есть множество: от больших до простейших (амеб, лямблий).

Яблуновский отметил, что в велоспорте, которым он занимался, гонщики могли заразиться паразитами катаясь под дождем, когда в лицо летит грязь. Иммунитет снижается, и они более подвержены разным вирусным болезням. Когда гонщик болеет простудным заболеванием, при детальном исследовании часто находят паразитов. А занимаясь лечением паразитов, помимо лечения вирусной инфекции, организм человек быстрее восстанавливается, утверждает врач.