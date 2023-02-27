Стали известны причины гигантской пробки на Пермском тракте в Екатеринбурге

Дорожники проанализировали причины гигантской пробки, образовавшейся на Пермском тракте (на федеральной трассе P-242) вечером в воскресенье, 26 февраля. Как выяснилось, длина затора в направлении Екатеринбурга достигала 10 километров.

Первопричина дорожного коллапса - авария, которая произошла в 16:20 на 245 километре автотрассы в Нижнесергинском районе. Из-за столкновения 3-х авто движение в сторону города ограничили для проведения расчистки и эвакуации пострадавших. Транспорт скопился на 2-полосном участке возле 276 километра трассы, где продолжаются работы по замене водопропускной трубы. Проезд там ограничен, пока что действует реверсивное движение.

В Уралуправтодоре объяснили, что ситуация на Пермском тракте остается сложной. Автоинспекторы и подрядчики регулируют движение автомобильного транспорта в ручном режиме. Пробка на момент написания новости сохраняется.