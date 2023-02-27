StarHit: Дочь артиста Александра Малинина Устинья выходит замуж в 22 года

22-летняя дочь Александра Малинина в своих социальных сетях написала о том, что она выходит замуж. Устинья даже продемонстрировала кольцо с драгоценным камнем, подаренное возлюбленным.

"Я сказала «да»", - написала девушка в публикации.

На такую радостную новость отреагировал сам артист.

"Поздравляю, доченька, будь счастлива," - ответил Малинин.

Избранника дочери артиста зовут Зак. Устинья пока что не публиковала фото с будущим мужем и не рассказала ничего о нем подписчикам. По словам наследницы музыканта, она не готова делится подробностями личной жизни.

Несколько лет назад девушка отправилась в Лондон на учебу в Королевский музыкальный колледж. Певец неоднократно заявлял, что считает дочь очень талантливой и верит в ее успех на мировой сцене.