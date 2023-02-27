Сын Наташи Королевой Архип спровоцировал слухи о расставании со своей девушкой

В минувшем году сын российской певицы Наташи Королевой переехал от своих родителей, начав взрослую и самостоятельную жизнь. Архип Глушко проживал вместе со стриптизершей Мелиссой Волынкиной. Девушка ради возлюбленного завершила свою карьеру. Танцовщица решила открыть свое дело, став визажистом.

На днях наследник певицы спровоцировал слухи о расставании с избранницей. Ранее Архип уехал на постоянное место жительство в Японию, а Мелиссу оставил в Москве. Сейчас девушка проживает в квартире, где ранее находилась с Глушко. Сын Наташи всегда говорил, что если он уедет в другую страну, возьмет с собой любимую, однако этого не произошло.

В связи с этим поклонники решили, что сын Королевой расстался с Волынкиной, и сейчас не поддерживает с ней общение. И это несмотря на то, что пара говорила о серьезных отношения и строила планы на счастливое совместное будущее.