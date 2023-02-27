Уволенный из МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров живет у своих друзей в Израиле

Дмитрий Назаров с супругой Ольгой Васильевой, которые некоторое время назад вместе покинули территорию России, обосновались в Израиле. По данным источника, супруги, уволенные из МХТ имени Чехова, сейчас живут у друзей.

По всей видимости, Назарову и Васильевой приходится ютиться у друзей. Близкие знакомые звезды телесериала «Кухня» сообщили, что актер бесплатно проживает у своего приятелей, и за аренду жилища не платит.

Поговаривают, что артист, которому исполнилось 65 лет, вскоре собирается в Израиле провести концертный тур. Вместе с супругой они будут читать стихи собственного сочинения и петь. В марте у Дмитрия Юрьевича запланированы выступления в шести израильских городах.

С продажи билетов он выручит порядка 1 миллион 600 тысяч рублей. Но если заплатить за аренду зала и выплатить проценты организатору концерта, получается, что на двоих артисты заработают каких-то 700 тысяч рублей.