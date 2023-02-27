В Риге отменили спектакль со сбежавшей актрисой Чулпан Хаматовой

В Новом Рижском театре (Латвия) отменили спектакль «Gogolis. Nature Morte» с участием сбежавшей российской актрисы Чулпан Хаматовой. Постановка была запланирована на февраль и март.

В театре сообщили, что данный спектакль, премьера которого была запланирована на 28 февраля 2023 года, решили отменить из-за творческой неудачи, которая случается иногда. Также представители учреждения сообщили, что всем зрителям вернут деньги за купленные ранее билеты.

Пользователи оставили много комментариев, в которых одобрили решение руководства отменить постановку. Но было немало тех, кто высказался против отмены.

«У кого-то совесть похоже проснулась. Остановите великую российскую культуру», «Жаль, что спектакль не будут играть», – высказались пользователи.





Примечательно, Чулпан Хаматова должна была играть в отмененной постановке на латышском языке.