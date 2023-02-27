"Вытащите из «Роллс-Ройсов» и «Мерседесов»": Пригожин предложил метод борьбы с петербургской коррупционной элитой

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал назначение главой петербургского «Манежа» Анны Яловой, которая является родственницей бывшего президента Украины Петра Порошенко.

По мнению бойцов ЧВК «Вагнер», данный факт является крайне унизительным для Северной столицы. Кроме этого, подобное назначение можно расценивать как измену Родине.

«В культурной столице проросла целая коррупционная культура, в которой объекты государственной собственности передаются из рук в руки, от поколения к поколению. И многие патриоты могут расценивать это как прямую измену Родине, диверсионную деятельность в отношении государства Российского и госизмену», — цитирует слова «музыкантов» Пригожин в беседе с изданием «Невские Новости».

При этом сам бизнесмен полностью согласился с тем, что Петербург буквально «погряз в тотальной коррупции». Более того, городом руководят «наиподлейшие криминальные кланы», имеющие протекцию в руководстве города.

Вариантом решении проблемы может стать объявление второй волны мобилизации с тем, чтобы «вытащить из «Роллс-Ройсов» и «Мерседесов» погрязших в коррупции руководителей.

Полную версию интервью читайте на сайте «Невские Новости»