Woman.ru: Оксана Самойлова и Джиган снова поставили на паузу отношения

Семья Оксаны Самойловой и Джигана давно привлекает внимание поклонников страстными отношениями. Вместе пара уже целых 10 лет. Недавно снова разгорелся конфликт между блогершей и рэпером. И хотя о причинах разлада ничего не известно, модель молча отписалась от мужа, продолжая "подкалывать" его в своих соцсетях.

Поговаривают, девушка снова страдает от поведения Джигана, которого замечают отдельно от семьи. А сегодня также стало известно, что Самойлова улетела в Сочи с детьми без супруга. В связи с этим СМИ заговорили о разводе.

В это же время исполнитель не унывает. Он живет полной жизнью. После лечения в психиатрической клинике артист продолжает работать в студии, заниматься спортом, кататься по вечерней Москве.

Впрочем, многие фанаты считают, что такое поведение звездной пары - всего-навсего прогрев перед запуском нового проекта, пишет Woman.ru.