Экс-командующий армии США Бен Ходжес показал, какие города Крыма попадут под удар ВСУ

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес в своем Твиттер обозначил примерный план наступления Вооруженных сил Украины на Крым, а также обнародовал соответствующую карту.

По его словам, прежде чем заводить войска, ВСУ должны провести соответствующую подготовку. Генерал Ходжес предлагает наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре России и базам Черноморского флота на полуострове. В зоне поражения должны оказаться объекты в Джанкое, Севастополе, Саках, Армянске, Красноперекопске и Керчи.

Затем, считает экс-командующий, некоторые цели должны быть поражены дронами.

На третьем этапе, по словам Ходжеса, следует вводить украинские войска на полуостров.

Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума, результаты которого в мире не признают. Полуостров продолжают считать территорией Украины, с пометкой, что она «аннексирована».

Украина в последнее время все больше рассказывает о планах вернуть Крым под свой контроль. Российские власти неоднократно предупреждали, что на атаку Украины на полуостров последует мощный ответ.



