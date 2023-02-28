Хазин выразил мнение о плане Китая по дипломатическому урегулированию

Экономист Хазин выразил мнение о целях, с которыми китайские политические власти предложили свой план по дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Он считает, что было понятно, что политическое руководство США и Европейского союза не примет китайский план. Хазин отметил, что и представители политических властей Китая это понимали. Однако, считает эксперт, они все же выступили со своим планом, преследуя цель продемонстрировать свою внешнеполитическую инициативу.

Хазин полагает, что теперь китайское политическое руководство на международной арене усилило свое влияние, продемонстрировав выдвижением конкретного плана дипломатического регулирования свою позицию.

«Китай прекрасно понимал, что никакие его предложения приняты не будут. Задача Китая была продемонстрировать, что он имеет право (выдвигать собственный план) – и американцы тут же отреагировали. Так что Китай в некотором смысле свою задачу решил», – считает он.