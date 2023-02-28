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Адвокат Жорин: Певца SHAMAN за песню «Я русский» не накажут

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Адвокат Жорин: Певца SHAMAN за песню «Я русский» не накажут
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Фото из открытых источников

Певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) за песню «Я русский» не накажут. Такое заявление сделал звездный адвокат Сергей Жорин.

По словам правозащитника, в произведениях артиста нет возбуждения вражды и ненависти. Его творчество соответствует «генеральной линии партии». Поэтому исполнителю никакого наказания не грозит.

Во-первых, в произведениях Дронова нет того, что указано в законе как возбуждение ненависти и вражды к социальной группе, нет никаких экстремистских высказываний. А во-вторых, произведения певца соответствуют генеральной линии партии, поэтому ни о каком наказании, даже возбуждении дела, не может быть речи, — отметил Жорин.

Как добавил адвокат, если бы SHAMAN был противником СВО, ситуация была бы совершенно обратной. В таком случае исполнителю могло «грозить дело», даже если в его песнях и высказываниях фактической ненависти или вражды нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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