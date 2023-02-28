Адвокат Жорин: Певца SHAMAN за песню «Я русский» не накажут

Прощеное воскресенье отмечается в этом году 26 февраля. Православные друг у друга просят прощения для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой
Услуги ЖКХ могут снова подорожать для некоторых жителей Ростовской области уже с 1 марта 2023 года. Новые цифры в счетах люди увидят в результате
Блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом в РФ, - ред.) по случаю годовщины специальной военной операции опубликовал пост, в котором раскритиковал
Алла Пугачева побывала на концерте у Лаймы Вайкуле. Своим видом она удивила поклонников и спровоцировала волну обсуждений. Примадонна сделали
В сеть просочилось первое фото краба Себастьяна из полнометражного ремейка "Русалочки" с живыми актерами. Маленький ракообразный Ариэль в исполнении
Подруга Филиппа Киркорова раскритиковала вокальные данные Яны Рудковской, которые та продемонстрировала на шоу «Маска». Программу транслирует канал
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В Волгограде десятки горожан оказались вовлечены в череду ОРВИ. Заболевая, люди рассчитывали выздороветь за несколько дней, но болезнь затянулась на
Жительница Екатеринбурга была обманута кибермошенниками, которые взломали ее аккаунт на портале «Госуслуги» и попытались взять на ее имя кредит.
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