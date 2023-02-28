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Актер «9 роты» Сослан Фидаров объяснил, почему Артур Смольянинов его «похоронил»

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Актер «9 роты» Сослан Фидаров объяснил, почему Артур Смольянинов его «похоронил»
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Фото из открытых источников

Недавно актер театра и кино Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом) негативно высказался в адрес своего коллеги по киноленте «9 рота» Сослана Фидарова и его даже «похоронил».

Известно, что Сослан добровольцем уехал в зону СВО, а Артур заявил, что тоже принял бы участие в специальной операции, но на стороне ВС Украине. Также Смольянинов добавил, что стрелял бы в Фидарова. Тот решил объяснить, почему артист «начал гулять по его костям».

Как выяснилось, сбежавший из России актер воспользовался устаревшей информацией. Хотя слова о том, что Фидарова уже нет в живых, под собой имели основания.

«Произошло это еще 10 декабря минувшего года под Мелитополем. Был сильный прилет, в СМИ появилась эта информация, что меня нет в живых. Кажется, он эту историю подхватил», — рассказал Фидаров в шоу «Жизнь и судьба».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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