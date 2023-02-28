Андрей Кончаловский с молодой блондинкой обнимался на премьере спектакля «Супружеская жизнь»

В минувшие выходные в столице прошла очередная премьера спектакля «Супружеская жизнь». Режиссером новой постановки является 85-летний Андрей Кончаловский.

На премьере кинодеятеля заметили в объятиях молодой блондинки. Неизвестной девушкой оказалась певица Пелагея. Артистка была очень удивлена происходящим на сцене. После спектакля исполнительница решила подойти к режиссеру и нежно его обняла.

Как подчеркнула Пелагея, во время действия на сцене у нее по коже пошли мурашки аж до кончиков пальцев на ногах. В ответ на это Кончаловский назвал блондинку прелестью. Позже в своих социальных сетях певица разместила новую фотографию со спектакля. Снимок она подписала следующим образом: «Смотреть всем!».

К слову, в спектакле показана супружеская жизнь во времена «Перестройки». Он был поставлен по пьесе Ингмара Бергмана. Постановка заставляет испытывать различные эмоции: и плакать, и смеяться, узнать больше о своей жизни и жизни близких людей.