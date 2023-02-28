«Би-2» и «Сплин» убрали с афиши музыкального фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack»

Организаторы популярного фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack» из афиши убрали названия групп «Би-2» и «Сплин». Ранее российские рок-коллективы были заявлены, поскольку их музыка звучит в дилогии кинорежиссера и сценариста Алексея Балабанова «Брат».

«Состав участников изменился», — заявили организаторы фестиваля.

Известно, что фестиваль пройдет 4 марта 2023 года на площадке Music Media Dome в столице. На московскую сцену выйдут Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Настя Полева, Сергей Бобунец, а также группа «Маша и Медведи». Ведущими концерта заявлены певица Ирина Салтыкова и музыкант Олег Гаркуша.

Между прочим, ранее концерты групп «Би-2» и «Сплин» также отменялись. Такое решение было принято в связи с критической позицией участников коллективов по отношению к специальной военной операции на Украине.