Брат Александра Цекало рассказал, как Лолита «ставила его на ноги» во время болезни

Актер Виктор Цекало в беседе с журналистами рассказал о своих взаимоотношениях с Лолитой Милявской. Брат музыкального продюсера признался, что артистка «ставила его на ноги» во время болезни.

«Как-то однажды на гастролях я сильно заболел. Лола мне готовила бульоны, давала лекарства. Одним словом, она ставила меня на ноги. Я это хорошо запомнил», — признался Виктор Цекало.

По мнению артиста, Лолита и Александр «сделали друг друга».

«В свои двадцать пять лет приехав в Москву, они сами становились на ноги», — добавил брат Цекало.

Напомним, что знаменитый кабаре-дуэт «Академия» закончился вместе браком. Певица была замужем за Александром Цекало с 1988 по 2000 год. Артистка очень тяжело переживала разрыв и даже проходила лечение в психиатрической клинике.