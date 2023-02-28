До вручения кинопремии «Оскар» осталось две недели: определился главный фаворит

12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявит лауреатов премии «Оскар». Фильмом-лидером по числу номинаций (всего их 11) является картина «Всё везде и сразу», которая уже получила множество наград.

«Все везде и сразу» - это микс стилей (фантастической экшн-комедии, боевика). Главная героиня ленты – обычная женщина, круг интересов которой связан с прачечной. Она проживает несколько жизней и становится знаменитой актрисой, затем мастером боевых искусств, после чего обретает мега-возможности в альтернативной реальности. Главную роль в фильме сыграла Мишель Йео - звезда «Крадущегося тигра, затаившегося дракона», «Завтра не умрёт никогда» и «Мемуаров гейши».

Кстати, среди номинантов на «Оскар» есть документальный фильм «Навальный» режиссера Даниэла Роэра, который был снят в 2020 году во время лечения Алексея Навального в одной из немецких клиник. У картины высоки ставки. Она получила премию гильдии американских продюсеров как лучший документальный фильм, а также кинопремию BAFTA.



